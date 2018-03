Overdose sull'autobus, muore sotto gli occhi degli altri passeggeri

Sale sull’autobus dove si inietta una dose di eroina e poi muore per overdose. E’ morto così un 45enne di Castelfidardo stamattina, dopo essere salito sull’autobus extraurbano della linea R che collega Recanati ad Ancona. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Castelfidardo, guidati dal comandante Domenico Grossi, l’uomo è salito e si è posizionato in fondo al mezzo dove ha iniziato ad assumere lo stupefacente. Stava ancora armeggiando con la siringa quando sono saliti altri passeggeri alla fermata del monumento fidardense i quali, impressionati dalla scena, sono scesi e hanno chiamato il 112. Nel frattempo però lui, operaio in una ditta della zona, ha avuto la crisi. Fatale.

Non è bastato l’intervento dei soccorsi del 118, che hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma l’uomo è morto poco dopo le 8 del mattino. Ora i carabinieri, dopo aver ricostruito l’accaduto trovando conferma del decesso per overdose, cercheranno di capire da dove potesse provenire quella dose letale di eroina che ha ucciso il 45enne.