Investì una 38enne straniera sulle strisce pedonali, denunciato un anconetano

ANCONA - I carabinieri hanno denunciato un anconetano 63enne per lesioni personali stradali gravi, dopo che lo scorso ottobre in Corso Carlo Alberto ed alla guida della sua autovettura, investì sulle strisce pedonali una 38enne nigeriana. Il forte impatto con il mezzo la costrinse al ricovero in ospedale con lesioni guaribili in 50 giorni. Ora, a quattro mesi dall'accaduto, per il 63enne è scattata la denuncia.