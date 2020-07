Colpito dalla portiera di un camion, infortunio in un deposito: grave un operaio

OSTRA VETERE - Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio ad Ostra Vetere all’interno di un deposito di rifiuti. Un operaio è stato colpito dalla portiera di un camion e, a seguito dell’urto, è caduto a terra, battendo violentemente la testa. L’uomo ha perso conoscenza, al punto che sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118, dopo che i colleghi hanno allertato i soccorsi.

Nello stabilimento dedicato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del lavoro dell’Asur per gli accertamenti del caso. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette e ora è in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.