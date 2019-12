Disagio adolescenziale e giovanile nelle Marche, nasce l'Osservatorio Regionale

Nasce l’ “Osservatorio regionale sulle forme e condizioni di disagio adolescenziale e giovanile nelle Marche”. La firma del relativo protocollo è in programma per il prossimo 11 dicembre e le finalità dell’iniziativa saranno illustrate nel corso di un incontro che si terrà presso la “Sala Bastianelli” di Palazzo delle Marche (Piazza Cavour 23 – Ancona) a partire dalle ore 12.

Saranno presenti il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo; il Garante regionale dei diritti Andrea Nobili; il Presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche, Vincenzo Capezza; il Procuratore della Repubblica per i minorenni, Giovanna Lebboroni; il Direttore generale dell’Asur Marche, Nadia Storti; il Presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi; il dirgiente del Servizio politiche sociali della regione, Giovanni Santarelli; il Direttore dell’Ufficio Servizi sociali minorenni, Patrizia Giunto, in rappresentanza del Centro per la Giustizia minorile di Emilia Romagna e Marche.