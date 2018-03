Sindrome di Shwachman-Diamond, Ospedali Riuniti punto di riferimento mondiale per la ricerca

Al Centro Fibrosi Cistica dell'AOU Ospedali Riuniti, diretto dal Dott. Marco Cipolli, è stato recentemente riconosciuto per il progetto intitolato "Further insights into the molecular mechanisms underlying the Shwachman-Diamond syndrome: towards new therapeutic approaches" un ambito finanziamento del Ministero della Salute (Bando Ricerca Finalizzata).

Il Dott. Valentino Bezzerri, vincitore del bando, si trasferirà dal Centro Regionale Specializzato per la Sindrome di Shwachman-Diamond di Verona ad Ancona, per coordinare un nuovo gruppo di ricerca e istituire, insieme al Dott. Cipolli, un nuovo laboratorio di ricerca finalizzato a scoprire i meccanismi molecolari ed eventuali nuove terapie per contrastare la sindrome di Shwachman-Diamond (SDS). Il gruppo di ricerca si avvarrà della preziosa collaborazione dell'Università di Ferrara (partner di progetto). La SDS è una malattia genetica rara, per la quale non è ancora stata trovata una cura. Il Dott. Cipolli è uno dei maggiori esperti a livello mondiale della patologia ed attualmente segue gran parte dei pazienti italiani (nel territorio nazionale sono presenti 122 pazienti SDS, secondo il registro italiano SDS). Grazie al finanziamento, verranno anche selezionati due giovani ricercatori che andranno a potenziare il nuovo gruppo di ricerca. Sarà attivato quindi il primo laboratorio Italiano dedicato alla SDS, un'opportunità unica per la Regione Marche e motivo di orgoglio per l'AOU Ospedali Riuniti di Ancona.