Sosta selvaggia, che incubo: ambulanza prigioniera di un'auto al pronto soccorso

La sosta selvaggia non dà tregua all’ospedale di Torrette. La foto che ci arriva da un nostro lettore è significativa: impossibile non indignarsi di fronte all’auto parcheggiata proprio davanti all’uscita del pronto soccorso, come se nulla fosse.

Non è chiaro se la sosta sia stata lunga o breve, ma poco importa: il disagio è immutato per l’autista dell’ambulanza che ieri pomeriggio doveva uscire per un servizio ma non ha potuto perché si è trovato la strada sbarrata dall’auto posteggiata in modo incivile. E non è la prima volta, purtroppo...