"Due Giorni per il Salesi", rincipesse Disney e supereroi per i bambini malati

Medici, imprenditori, istituzioni. E ovviamente le Patronesse. Tanti pezzi di città uniti per la causa benefica in sostegno del pediatrico anconetano. Alla cena di venerdì non è voluta mancare il sindaco Valeria Mancinelli: «Siamo qui per sottolineare quanto siano importanti le iniziative che vanno a supporto del grande lavoro svolto dai medici e da tutto il personale del pediatrico Salesi – ha affermato il sindaco – tra le prossime novità interne alla struttura possiamo annunciare la riapertura del bar».

La serata è stata allietata dalle note musicali del Duo Reveries e dal tenore Augusto Celsi. Conduttore e presentatore Andrea Carloni. Ora si entra nel clou dell'edizione 2018 della Due Giorni Per Il Salesi. Domani (domenica 13 maggio) a partire dalle 14,30 la spiaggia di Portonovo (versante Molo) diventerà lo scenario naturale per una giornata interamente dedicata ai bambini e alle famiglie. Ad intrattenere i più piccoli, infatti, non mancherà la Dott.ssa Ripippi e il suo laboratorio di bolle di sapone; lo spettacolo di stone balancing con Carlo Pietrarossi e Loriana Pittarello; i gonfiabili con scivolo e vasca-palline a cura del Volontaria della Misericordia Croce Azzurra Sant'Elpidio a Mare; lo spettacolo della Compagnia GiocaSorriso con Mago Tony e Mago Baldo. E alle 17 concerto rock di tre giovani band anconetane, a cura delle associazioni Centro Musicale A. Orlandini, Scuola di Musica Arrigo Gugliormella e Cantieri Musicali Ancona. L'obiettivo finale della Due Giorni per il Salesi è come sempre quello di acquistare nuovi macchinari da poter donare alla struttura.