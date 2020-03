Ospedale d'emergenza nelle Marche, le 2 ipotesi possibili: una nave e il Palaindoor

Dal dialogo tra Ceriscioli e Bertolaso (GUARDA IL VIDEO), sarebbero due al momento le opzioni in campo per realizzare l'ospedale d'emergenza per il Coronavirus nelle Marche: Primo, il Palaindoor di Ancona, struttura per l'atletica leggera al coperto adiacente all'Inrca, e che sembrerebbe aver particolarmente convinto Bertolaso durante il sopralluogo. Secondo, attrezzare la stiva di una nave messa a disposizione da un imprenditore del porto di Ancona.

Un'ipotesi, quest'ultima, la cui fattibilita' tecnica resta pero' da valutare. La decisione dovrebbe arrivare nell'arco di 24 ore.