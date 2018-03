Paura in strada, una quercia secolare si stacca e cade sull'asfalto

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle 8.30 circa a Osimo in via Settefinestre, dove una quercia secolare era caduta bloccando la strada che conduceva a diverse abitazioni. La squadra dei pompieri sul posto ha tagliato e rimosso la grossa pianta liberando la strada. Per fortuna in quel momento la strada era sgombra e nessuno è rimasto ferito.