In casa nascondevano la droga pronta per lo spaccio, arrestata una coppia

Una coppia, lui romeno e lei italiana, sono stati arrestati ieri mattina dopo essere stati trovati in possesso di hashish e marijuana. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso la loro abitazione di Osimo, dove la coppia deteneva, ben celati all’interno del box detersivi, 28 grammi di hashish e 15 di marijuana, nonché un bilancino di precisione.

Entrambi sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacente a fini di spaccio. Sempre nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Ancona, durante l’udienza tenuta dal Giudice per le Indagini Preliminari, è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti degli indagati, con conseguente riammissione in libertà.