Paura nel giardino di casa, tra i cespugli spunta un serpente

Esce in giardino e trova un serpente tra i cespugli. Paura questa mattina, intorno alle 11.30, in un appartamento di Osimo in zona San Sabino. Subito allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti riuscendo a recuparere il rettile per poi consegnarlo al personale dei Carabinieri Forestali. Trattandosi di una biscia, quindi di un serpente non pericoloso per l'uomo, l'animale è stato liberato in aperta campagna.