Scende dall'autobus e viene investito da un'auto, paura per uno studente

Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio ad Osimo, dove un ragazzo di 15 anni è stato investito dopo essere sceso da un autobus.

Lo studente stava tornando a casa da scuola, quando scendendo dal mezzo è stato centrato in pieno da un'auto. Forte l'impatto con il 15enne che è stato sbalzato a terra. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Osimo e l'automedica del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale. Per lui tanta paura, qualche dolore al collo ma per fortuna nessuna grave conseguenza.