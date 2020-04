Il punto vendita ex Auchan di via della Vecchia Fornace diventa Conad

ANCONA – Altro cambio insegna per un punto vendita ex Auchan: il supermercato di via della Vecchia Fornace a Osimo vestirà l’insegna Conad. L’apertura al pubblico è fissata per giovedì 23 aprile alle ore 9.00. Il nuovo punto vendita sarà gestito da Palm snc, una società composta da 4 imprenditori, Luca Eusebi, Manuela Eusebi, Andrea Benedettelli e Pino Camminati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ex addetti - per i quali nella nuova gestione sono stati mantenuti gli impegni occupazionali – hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati. In occasione della riapertura sono state attivate alcune isole promozionali che contribuiranno a rendere ancor più attraente i “nuovi” punti di vendita Conad. «Apriamo questo punto vendita - commenta Luca Panzavolta amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad - in un momento particolare, difficile e delicato per tutti. Il negozio apre nel pieno rispetto delle direttive comunicate e seguendo i protocolli di protezione e sicurezza per dipendenti e clienti. Il punto vendita rimarrà aperto tutti i giorni, con approvvigionamento regolare e costante, a conferma dell’impegno che ci vede in prima linea nel fornire i servizi essenziali alla comunità. Un sentito e doveroso ringraziamento, va ai soci e a tutti i dipendenti per l’alto senso di responsabilità che stanno mostrando in questi giorni di grande difficoltà per il Paese. Andiamo avanti nonostante tutto consapevoli del clima di grande apprensione che attraversa tutti noi e le nostre Comunità» .