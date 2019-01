Cna in lutto, è morto lo storico presidente Silvano Carlini: aveva 76 anni

La CNA di Osimo è in lutto per la perdita di Silvano Carlini, 76 anni, storico presidente della CNA locale il cui impegno si è esteso anche dopo la pensione all’interno dei pensionati dell’associazione, ricoprendo ruoli di dirigente provinciale.

Silvano Carlini era un uomo attivo e sempre in prima linea, con una profonda passione per l’impegno nell’associazione. I dirigenti locali lo ricordano come uno dei fondatori veri della nostra associazione nella città di Osimo. Alla famiglia il presidente, il segretario, i dirigenti e tutti i colleghi della Zona Sud hanno espresso il loro più sentito cordoglio. I funerali del 76enne verranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 14.30, presso la parrocchia della Misericordia.