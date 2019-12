Fumo dal vano motore, all'improvviso scoppia l'incendio: auto distrutta dalle fiamme

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi ad Osimo per un’auto avvolta dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente in via Marco Polo, dove attorno alle 19, per cause in corso d’accertamento, una Volkswagen alimentata a metano è stata devastata da un rogo. La squadra del distaccamento di Osimo ha subito spento le fiamme e messo in sicurezza la zona circostante. Non risultano persone coinvolte.

Sul posto anche i vigili urbani per i rilievi del caso. Si indaga sulle cause dell’incendio, al momento nessuna ipotesi viene scartata.