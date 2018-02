Guida ubriaco, fermato non riesce neanche a scendere dall'auto: denunciato

Viaggiava a bordo della sua Peugeot 207 zigzagando ed invadendo la rotatoria di via Ghandi, in evidente stato di ebbrezza. A finire nei guai un automobilista anconetano di 43 anni, incensurato, fermato ad Osimo nella notte tra domenica e lunedì.

L'uomo è stato bloccato dai Carabinieri mentre si trovava in via Ghandi quasi in stato di incoscienza, tanto da aver bisogno dell'assistenza dei militari per uscire dall'abitacolo. Sottoposto a test alcolemico il tuo tasso è risultato essere di 2,32 g/l, circa 5 volte superiore al limite consentito. Per l'automobilista è scattata la denuncia ed il ritiro della patente. Sul posto è poi arrivato un familiare a cui è stato consegnato il veicolo.