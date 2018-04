Guida ubriaco e viene fermato al posto di blocco, denunciato un automobilista

Era alla guida della propria Volkswagen Golf quando è stato fermato ad un posto di blocco. Lui, un 20enne bolognese ma residente ad Osimo, si era messo al volante nonostante fosse palesemente ubriaco e per questo è stato denunciato. La vicenda è avvenuta ieri sera (giovedì) lungo la Strada Statale Adriatica dove i militari hanno fermato il giovane studente. Sottoposto a test alcolemico è stato rilevato un valore oltre quattro volte superiore al limite consentito. Per l'automobilista oltre al ritiro della patente è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica.