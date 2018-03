Forza il posto di blocco con un furgone, dentro un'arma e passamontagna: denunciato

Vede il posto di blocco, lo forza e tenta la fuga a tutta velocità. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti ieri, intorno alle 8.30, a Casenuove di Osimo, dove il conducente di un furgone ha superato a folle velocità il posto di blocco dei poliziotti. Subito scattato l'inseguimento con gli agenti che sono riusciti alcuni chilometri dopo a fermare l'uomo, un 40enne osimano.

Il conducente, già conosciuto alle forze dell'ordine, nascondeva all'interno del furgone un grosso coltello di oltre 20 centimetri ed un passamontagna tipo "mefisto" nero. Inoltre guidava il veicolo senza la patente, in quanto era stata revocata dalla Prefettura di Ancona. Tra i vestiti come se non bastasse aveva anche qualche dose di hashish. Per lui oltre alla dneuncia per porto abusivo d'armi ed oggetti atti ad offendere è arrivata anche una maxi multa da 5mila euro per guida senza patente e la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.