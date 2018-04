Formiche nelle merende, scatta l'allarme alla scuola materna: l'ira dei genitori

OSIMO - Dopo gli insetti nei pasti dei bimbi a mensa, arriva l'invasione delle formiche in classe a scatenare la preoccupazione dei genitori. L'allarme questa volta è scattato all'interno della scuola materna di Campocavallo, dove da mesi è stata segnalata la presenza degli insetti in tutto l'istituto. Una situazione sempre più al limite con i bambini che negli ultimi giorni hanno trovato le formiche anche all'interno dei contenitori in plastica che i genitori consegnano alla maestre con dentro le merende.

Nelle ultime ore vista la criticità della vicenda, il dirigente scolastico Fabio Radicioni ha contattato il Comune, richiendendo l'intervento di Astea, con i tecnici che dovrebbero nelle prossime ore (a scuola chiusa) gettare della polvere disinfettante nel plesso scolastico. A peggiorare le cose anche l'impossibilità per i bambini di effettuare le lezioni in giardiono, vista la presenza del cantiere per l'ampliamento della struttura.