Aveva perso l'orientamento, poi la caduta nella scarpata: così è stata ritrovata Silvana

Ai soccorritori che l'hanno ritrovata Silvana Binci ha risposto a monosillabi, tanto era provata dopo oltre 48 ore lontana da casa. L'anziana donna è stata ritrovata oggi pomeriggio in via Calipari, ad Osimo, non troppo distante dalla sua abitazione. Le ricerche erano iniziate nella serata di giovedì, dopo che i familiari avevano dato l'allarme non vedendola rientrare in casa.

Tutto il territorio era stato battuto palmo a palmo, fino ad oggi pomeriggio quando finalmente la donna è stata ritrovata. Silvana si trovava a terra, provata, dopo aver perso l'orientamento ed essere caduta in una scarpata profonda circa 4 metri. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i Carabinieri e la Croce Rossa di Ancona. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che l'ha trasportata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, nonostante lo choc, sono buone.