Paura al distributore, l'auto va a fuoco vicino le pompe di benzina

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio nei pressi di un distributore di San Biagio, ad Osimo. Per cause ancora in fase di accertamento il vano motore di una Lancia ha preso fuoco. Il veicolo in quel momento si trovava a pochi metri dalle pompe di benzina.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che, con l'ausilio di due autobotti, hanno spento le fiamme e ripristinato la sicurezza nella zona. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ed il rogo è stato circorscritto solamente all'autovettura.