Ristruttura un casolare, "assume" una cameriera e crea un B&b abusivo: denunciato

Uno strano via vai di persone che entravano ed uscivano dal casolare ha permesso agli agenti della Polizia di Osimo di scoprire e chiudere un casolare abusivo. A finire nei guai un uomo, originario del Meridione, ma residente da anni a Castelfidardo che aveva ristrutturato il casolare e lo aveva adibito in modo totalmente abusivo a bed and breakfast.

Le indagini da parte dei poliziotti sono scaturite dal fatto che la struttura non fosse presente all'interno del "cervellone" della Polizia. Dopo alcuni appostamenti gli agenti hanno subito notato l'insolito flusso di persone che frequentavano il casolare. Dal controllo è emerso come il "titolare" dell'attività, che aveva aperto da circa tre anni, aveva creato una vera e propria offerta commerciale per i suoi clienti con tanto di sconti e convenzioni con stabilimenti balneari di Numana. La struttura, che comprendeva anche una cameriera pagata in nero, era invece priva di tutte le norme sulla sicurezza. L'iter investigativo è stato trasmesso alla Guardia di finanza che effettuerà tutte le veririche riguardo le evasioni fiscali e gli introiti avuti dall'uomo.