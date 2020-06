Guidava senza patente, ma con la cocaina in tasca: arrestata e subito libera

Guidava senza patente, ma con la cocaina. Per questo i carabinieri del Radiomobile di Osimo hanno arrestato ieri pomeriggio una 45enne, durante un servizio di controllo sulla circolazione stradale in via D’Ancona, nella frazione di San Biagio. Qui hanno fermato una Dacia Sandero guidata dalla donna che era priva di patente: le era stata ritirata a maggio dopo una segnalazione per uso personale di stupefacenti.

Durante il controllo, la 45enne è parsa molto nervosa: era infatti in possesso di 11 grammi di cocaina, contenuta in varie bustine venute a galla dalla perquisizione che poi è proseguita nella sua abitazione. In camera da letto sono stati trovati un bilancino di precisione con residui di droga e ritagli di cellophane per confezionare le dosi. La donna è finita in manette: l’arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto per lei l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, in attesa del processo.

