Infarto ad alta quota, muore a 34 anni in vacanza sulle Alpi

Stroncato da un malore mentre percorreva un sentiero di montagna. Tragedia ad alta quota per un turista marchigiano in viaggio in Trentino per un periodo di vacanza. Vittima, Patrick Cappanera, 34enne osimano che si trovava in Val di Ledro con la moglie. Ieri attorno a mezzogiorno, mentre percorreva un sentiero sul Monte Cocca, si è sentito male e si è accascato a terra. La moglie ha dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino di eliambulanza. L'equipe medica ha tentato la rianimazione ma non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata a Pieve di Ledro. I familiari sono partiti. Cappanera era conosciuto ad Ancona per aver lavorato come cameriere in vari locali, tra cui il ristorante pizzeria La Botte.