I giovani innovano l'agricoltura e Coldiretti li premia: chi sono i vincitori degli Oscar Green

La fuga dalla Nigeria del terrorismo, l'arrivo in Italia e l'avvio non senza fatica di un'azienda agricola con annessa fattoria didattica. Quella di Jeffery Eromosele Osoiwanlan è una bella storia di integrazione riuscita che nasce sulle colline di Montecarotto e che Coldiretti Marche ha premiato con l'Oscar Green 2018 per "Noi per il sociale", una delle sei categorie del premio conferito da Coldiretti ai giovani che coniugano tradizione e innovazione in agricoltura e che oggi all'Abbadia di Fiastra ha vissuto la sua fase regionale. In fuga dal suo Paese Jeffery è un richiedente asilo che, aiutato da una famiglia marchigiana, ha restaurato uno storico casale che in precedenza ospitava un allevamento di cani ormai dismesso ed ha aperto la sua Fattoria di Campagna, una vera e propria Arca di Noè per bambini con centinaia di animali di razze e specie a rischio di estinzione provenienti da tutto il mondo, con laboratori dedicati ai più piccoli ma anche iniziative per gli adulti, dal bird watching alla tartufaia e ai percorsi olfattivi. In generale la giornata è stata una vera e propria esplosione di idee che nascono dalla terra. Con ben 46 nomination tra le varie sezioni la giuria ha avuto un compito davvero difficile nello scegliere i vincitori.

La consegna dei premi è stata preceduta da un'interessante tavola rotonda che non ha mancato di sottolineare esperienze imprenditoriali di giovani che hanno scelto l'agricoltura, magari partendo da altri settori o dopo aver effettuato studi completamente differenti, come traiettoria di futuro per la loro realizzazione. Dopo i saluti del presidente di Coldiretti Macerata, Francesco Fucili e del sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, si sono alternati negli interventi Alba Alessandri (Delegata Coldiretti Giovani Impresa Marche), Maria Letizia Gardoni (delegata nazionale Coldiretti Giovani Impresa), Gianluca Lelli (Capo Area Economica Coldiretti), la vicepresidente regionale e assessore all’agricoltura Anna Casini, Nadia Stacchiotti (social media e web marketing manager) e Luca Marinelli (ricercatore e Docente Dipartimento di Management alla Politecnica delle Marche). I sei vincitori della fase regionale saranno selezionati per accedere alla finale nazionale che si terrà a Roma in autunno.

Ecco i vincitori della fase regionale degli Oscar Green 2018