Esce dal reparto di ortopedia e finisce direttamente al Pronto Soccorso. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio ad un bengalese di 40 anni che, dopo essere uscito dal reparto di Ortopedia dell’ospedale regionale di Torrette per una visita specialistica, è svenuto nel piazzale antistante l’ingresso del Pronto Soccorso.

La centrale operativa del 118 ha immediatamente allertato l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona per soccorrere il 40enne che, per fortuna, non è in condizioni preoccupanti.