Trovati con arnesi da scasso, oro e contanti: 4 persone denunciate

Trovati in macchina con arnesi da scasso, denaro e monili d’oro. Per questo ieri mattina i Carabinieri di Sirolo e Numana hanno denunciato per ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli 4 rom della provincia di Teramo: un operaio di 33 anni, 2 imprenditrici 27 e 29 anni e una casalinga di 40. Sono considerati responsabili di una serie di furti avvenuti proprio nellhinterland anconetano.

Sono stati loro ad essere fermati in macchina durante la notte del 21 agosto scorso. Sono stati intercettati e controllati lungo la Strada Statale 16 all’altezza di Cesenatico (FC), in cooperazione con i militari del Nucleo Radiomobile di Cesenatico, a bordo di una Fiat Grande Punto. A seguito della perquisizione, i presunti ricettatori sono stati trovati con contanti per 3.150,00 euro, alcuni monili in oro considerati oggetto di furto e alcuni arnesi da scasso tra cui chiavi opportunamente alterate e “passpartout”. Tutto sottoposto a sequestro.