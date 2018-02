Avvocati al voto, si rinnova il consiglio direttivo dell’Ordine fino a fine anno

Sono 1601 gli Avvocati iscritti all’Ordine di Ancona che sono chiamati a scegliere i 15 componenti del consiglio direttivo. Ogni elettore potrà esprimere 10 preferenze che dovranno tenere conto della tutela di genere. Le votazioni saranno aperte da martedì 6 febbraio a venerdì 9 febbraio, con orario 9-14.30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati.

I candidati sono: Serenella Bachiocco, Francesco Scaloni, Francesca Baleani, Luca Pancotti, Maurizio Miranda, Paola Terzoni, Ludovica Dusmet, Mario Antonio Massimo Fusario, Manola Giorgini, Silvia Santoni, Giorgio Canali, Raffaella Giovannelli, Michelino Occhionero, Giovanni Loiodice.

La consultazione elettorale si è resa necessaria vista la sentenza della Cassazione del 26 settembre 2017 che ha annullato gli atti del procedimento elettorale per l’elezione dei componenti per il quadriennio 2015-18. I nuovi eletti resteranno in carico fino alla fine del 2018 quando saranno indette nuove elezioni per il quadriennio successivo. Lo scrutinio delle schede inizierà alla chiusura delle votazioni.