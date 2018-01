Classico, Romantico e primo '900, la stagione sinfonica riparte con un inedito

Classico, Romanticismo e primo novecento. La stagione sinfonica del teatro Gentile da Fabriano riparte anche con unopera inedita sul palco fabrianese: la Quinta Sinfonia “Riforma” di Mendelssohn diretta da Hubert Soudant il prossimo 20 gennaio. Nell’arco dell’anno verrà esplorato anche il mondo Jazz e Pop. L’offerta 2018 della FORM- Orchestra Filarmonica Marchigiana, realizzata in collaborazione con il Comune di Fabriano e il patrocinio della Fondazione Carifac, inizia proprio il 20 gennaio con l’Ouverture Leonora n.3 di Beethoven, seguita dal Concerto per tromba di Haydn interpretato da Marco Braito, prima tromba dell’orchestra Rai.

Seguono il 4 febbraio il Progetto Mahler, con l’esecuOzione della Sinfonia n. 9 in re maggiore di Beethoven diretta da Manlio Benzi, e il 24 febbraio il secondo appuntamento con Hubert Soudant, protagonista di un concerto in cui vengono posti a confronto i lavori sinfonici di due grandi autori: la Quinta Sinfonia di Schubert e la Quarta Sinfonia di Beethoven.

Il 7 aprile è la volta di Musicauna, un accattivante concerto “crossover” realizzato in collaborazione con Marche Jazz Network in cui la FORM si esibisce insieme alla Colours Jazz Orchestra in celebri standard jazzistici arrangiati e diretti da Massimo Morganti.

Chiusura il 4 maggio con il violinista serbo Stefan Milenkovich, il quale accompagnerà il pubblico fabrianese, in veste di solista e direttore, in un viaggio musicale da Bach ai Queen passando per Mozart, Paganini, Saint-Saëns, Ravel.

La campagna abbonamenti alla Stagione 2018 del Teatro Gentile è già aperta per i rinnovi presso il Botteghino del Teatro Gentile, dalle ore 16 alle ore 20, tel. 0732 3644. Dal 15 gennaio possono essere sottoscritti i nuovi abbonamenti.