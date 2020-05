Fase-2 del trasporto regionale, ripristinati alcuni dei treni soppressi per l'emergenza

Comincia la fase-2 anche per il trasporto ferroviario regionale. Il governatore Luca Ceriscioli ha firmato un’ordinanza con cui stabilisce che, a partire dal 18 maggio, sull’intero territorio regionale, dispone l’integrazione dei servizi riprogrammati per l’emergenza Covid-19 (leggi l'allegato con tutti gli orari). Durante il periodo di attuazione del nuovo programma dovranno essere monitorati costantemente i volumi di traffico nelle fasce pendolari, allo scopo di verificare eventuali rischi di sovraffollamento, cercando di garantire le distanze tra le persone e adeguate protezioni per il personale ferroviario viaggiante, nel rispetto delle disposizioni normative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ancona usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati