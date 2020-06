Intervento chirurgico per Massimo Oddo, il campione del mondo sceglie le Marche

Ieri Massimo Oddo, campione del mondo con la nazionale di calcio in Germania nel 2006 ed ex calciatore del Milan e Lazio, ha scelto di sottoporti ad intervento di chirurgia oculare al centro oculistico del dottor Vincenzo Ramovecchi, con la collaborazione del collega Cristian Pollio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Ramovecchi e tutto lo staff è stato motivo di orgoglio che il campione abbia scelto l’ambulatorio privato con sede a Morrovalle: un attestato di stima e professionalità per le competenze mediche e per uno studio d’eccellenza nelle Marche.