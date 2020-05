Al bar in divisa, poi si mette alla guida dell'auto di servizio: operatore sanitario trovato ubriaco

Prima parcheggia l’auto di servizio per il trasporto sangue e organi in divieto, va al bar in divisa, si ubriaca e poi si rimette alla guida del mezzo sanitario in stato di ebrezza, fino a quando non è stato fermato in via Corridoni, proprio nei pressi dell’ospedale dei bambini Salesi di Ancona. Per fortuna lui, un operatore sanitario 37enne, residente a Napoli ma che vive e lavora nel capoluogo dorico, non era in servizio e, considerando il suo stato di ebrezza (tasso alcolemico di 1,88), è stato fortunato ad essere stato fermato da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile.

Sono stati proprio i militari ad intercettarlo dopo una segnalazione arrivata al 112. La chiamata parlava di un’auto con scritte inerenti l’ambito sanitario sulle fiancate che percorreva le vie del Quartiere Adriatico, sbandando in continuazione. Una volta fermato, il mezzo è stato affidato ad un altro operatore sanitario arrivato sul posto e all’operatore sanitario indisciplinato è stata ritirata la patente.