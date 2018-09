Incidente in un'officina, il camion travolge un operaio: atterra l'eliambulanza

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10 di questa mattina, nel comune di Trecastelli in via Montignano presso una officina dove un operario era rimasto bloccato sotto un autocarro. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza al personale del 118 per trasportare l’uomo all’eliambulanza per il successivo ricovero presso il pronto soccorso di Torrette per alcune gravi lesioni agli arti inferiori.

