Si taglia la gola mentre usa il frullino, è grave un operaio

Stava usando il frullino elettrico quando è partita una scheggia della lama a disco che gli ha trafitto la gola all’altezza della carotide. Sono stati minuti di terrore e angoscia per lui, finito a terra sotto choc mentre perdeva tantissimo sangue. Il fatto è avvenuto stamattina intorno a mezzogiorno in un palazzo di via Maratta 37 dove lui, un operaio campano di 31 anni, per conto della ditta per cui lavora, aveva appena consegnato un letto nuovo nell’appartamento del terzo piano e stava portando via la rete della vecchia branda, quando si è accorto che non passava in un tratto della tromba delle scale. Così ha pensato di usare il frullino elettrico per segare il metallo. Poi l’incidente. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di via Piave, guidata dal comandante Giuseppe Campagna, è partita una scheggia dalla lama metallica dell’attrezzo che ha quasi sgozzato il giovane. (IL VIDEO DOPO L'INCIDENTE)

La fortuna ha voluto che lì vicino ci fosse un’inquilina che ha chiesto aiuto gridando a squarciagola. I primi ad arrivare sono stati Igor e Francesco della pescheria Mare Nostrum di via Maratta 36 che, seguendo le istruzioni telefoniche della centrale operativa del 118, hanno premuto sulla ferita con un panno pulito, in attesa dell’arrivo dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Rossa di Ancona, i cui operatori hanno poi trasportato il 31enne al Pronto Soccorso in gravi condizioni anche se, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche 2 ispettrici dell'Ispettorato locale del Lavoro per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.