Forza un posto di blocco e rompe un new jersey, auto a folle velocità per le vie del centro

Auto a forte velocità mentre litiga con la fidanzata, forza un posto di blocco e scatta l'inseguimento nella notte. Alla fine i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno denunciato in stato di libertà un operaio di 36 anni residente a Trecastelli, per i reati di resistenza a publico ufficiale e simulazione di reato. I fatti sono avvenuti intorno alle 4,30 in via Marchetti quando il 36enne, alla guida di una Chrysler Cruiser intestata alla madre senza targhe, è stato fermato. I carabinieri lo cercavano perchè poco prima lo stesso uomo non si è fermato all’"alt" dei Carabinieri in piazza Garibaldi e si è dato alla fuga a folle velocità lungo le vie del centro cittadino, trovandosi poi costretto ad abbandonare il veicolo in via Perilli. Subito dopo l’uomo ha telefonato alla Polizia denunciando all’operatore di aver subito il furto dell’auto, che è stata poi recuperata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile e sottoposta a fermo amministrativo. L'idea era di far credere alle forze dell'ordine che, al momento del caos in via Marchetti, dove ha anche centrato e rotto un new jersey di cemento, non c'era lui alla guida della Chrysler.

Invece c'era proprio lui. Infatti, dalla ricostruzione dell’intera vicenda è emerso che l’uomo mentre si trovava in auto con la propria compagna aveva avuto un litigio. Giunto in piazza Garibaldi da Via Testaferrata, forse per l’alta velocità, forse non si era accorto dello sbarramento e si è prima schiantato contro un new jersey di cemento (foto in basso) posto a protezione dell’area che in nel fine settimana ha ospitato la manifestazione fieristica. Poi, immaginando di essere stato ripreso dalle telecamere, ha riaccompagnato la fidanzata a casa, ha smontato le targhe e ha pensato bene di simulare il furto dell’auto andandola in piazza Garibaldi. Peccato che, mentre tornava indietro, all’altezza di Via Marchetti si è imbattuto nella pattuglia che lo cercava. Piano fallito, anche perché sempre lui, un'ora prima del fatto, era già stato fermato da un’altra pattuglia dei Carabinieri in Via Giordano Bruno per un controllo ed è stato proprio quello a permettere ai militari senigalliesi di far luce subito sulla vicenda. Oltre alla denuncia, l'operaio è stato multato per guida con auto non munita di targhe e per l’inottemperanza all’alt, violazioni che prevedono anche il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi.

