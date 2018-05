Operaio ferito in un cantiere, Cgil: «Fermiamo lo stillicidio»

«Il grave incidente di Senigallia è il secondo accaduto nello stesso giorno nelle Marche e solo a poche ore di distanza da quello di Fano. La situazione sta diventando insostenibile. Occorre costruire una reazione immediata che impegni realmente, accanto ai sindacati, le strutture pubbliche cui è deputato il controllo effettivo delle condizioni di sicurezza nel lavoro». E’ quanto dichiara Marco Bastianelli, segretario generale Cgil Ancona, a proposito dell’incidente sul lavoro, accaduto oggi a Senigallia. E ancora: «Il 2018 già registra più incidenti sul lavoro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ inaccettabile qualunque scambio tra sicurezza e lavoro. Servono interventi immediati. La Cgil è, come sempre, pronta a garantire il proprio sostegno e la propria tutela a tutti i lavoratori coinvolti in questo caso e in altri analoghi».