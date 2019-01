Precipita dal quarto piano, muratore muore sul colpo

Tragedia questa mattina a Matelica, dove un muratore ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano di un appartamento. L'uomo, 50 anni, stava lavorando in via Caio Arrio, quando per cause ancora in fase di accertamento è scivolato, volando da un'altezza di oltre 12 metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno tentato inutilmente le manovre di rianimazione. L'uomo era già spirato.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO