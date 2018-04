Infortunio in azienda, la gamba finisce sotto la pressa: grave un operaio

Stava lavorando alla catena produttiva quando a causa di un malfunzionamento del macchinario o per una sua distrazione, è rimasto incastrato con la gamba nella pressa che stava utilizzando. Grave infortunio ieri pomeriggio in una ditta di Monte San Vito, specializzata nella produzione di componenti in plastica e alluminio.

A rimanere ferito un operaio di 46 anni rimasto schiacciato con la gamba sotto il macchinario. Sul posto intervenute l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle che hanno prestato soccorso all'uomo, rimasto sempre cosciente nonostante la profonda ferita da schiacciamento alla gamba destra ed un sospetto trauma al bacino. Per la corsa in ospedale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato al nosocomio di Torrette. L'operaio è in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Monte San Vito e di Jesi che hanno ascoltato i colleghi per ricostruire la dinamica dell'incidente. In azienda intervenuti anche gli ispettori Asur.