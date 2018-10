Stava svuotando una bombola, una fiammata lo ha travolto: operaio ustionato

Stava bonificando una bombola di gpl quando, forse a causa di una scintilla, una fiammata lo ha travolto. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina (mercoledì) all'officina "Casa dell'Auto" di via della Montagnola. A rimanere ferito un operaio albanese di 27 anni residente a Castelfidardo, che ha riportato ustioni di primo grado al volto e di secondo al tronco ed agli arti superiori. Per fortuna il giovane, con oltre 10 anni di esperienza all'interno dell'azienda, era protetto da tuta e guanti, accorgimenti che gli hanno evitato conseguenze ben peggiori. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri c'era l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Il ragazzo è stato portato a Torrette ed era cosciente al momento dei soccorsi. Nostante le importanti ustioni non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto verso le 9,30 (GUARDA IL VIDEO). «L’operaio lavora con noi da diversi anni e ha partecipato a diversi corsi sulla sicurezza- ha commentato il titolare dell’officina, Nunzio Falappa- aveva già tolto la valvola per riempire la bombola di acqua poi non sappiamo cosa ha provocato la scintilla ed è partita la fiammata con i residui di gas che probabilmente erano ancora dentro». La bombola di tipo toroidale da 38 litri era destinata allo smaltimento, era già stata svuotata e doveva essere bonificata con un'operazione di routine che prevedeva la liberazione dai residui di gas e il riempimento con acqua. L'operaio aveva svolto quel lavoro diverse volte ma qualcosa, ancora in corso di accertamento, ha fato divampare le fiamme. I primi soccorritori sono stati proprio i colleghi dell'officina che hanno spento le fiamme con l'estintore in dotazione.