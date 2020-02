Choc nella zona industriale, due operai volano dal tetto di un capannone

Stavano effettuando alcuni lavori di riparazione del tetto quando sono improvvisamente caduti, volando per metri. Incidente questa mattina per due operai, rispettivamente di 45 e 40 anni, che si trovavano sulla struttura per dei lavori. L'impatto a terra è stato molto violento ma per fortuna entrambi non hanno perso conoscenza. Gli operatori del 118 li hanno poi trasportati in ospedale: il 45enne si trova al nosocomio di Torrette mentre il 40enne a Fabriano. Nonostante entrambi siano in gravi condizioni nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.