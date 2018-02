Uccisa e fatta a pezzi, le telecamere lo riprendono mentre segue Pamela: fermato un sospetto

Non ci sono più dubbi: è di Pamela Mastropietro il corpo sezionato, rinvenuto ieri in due trolley abbandonati nelle campagne di Pollenza: un omicidio brutale. La giovane romana di 18 anni era scomparsa da due giorni, dopo essersi allontanata di sua volontà dalla comunità di recupero Pars di Corridonia, di cui era ospite.

Fermato un uomo

Da ieri sera un uomo è in stato di fermo. Sarebbe un cittadino nigeriano, già noto alle forze di polizia. L'uomo è stato a lungo interrogato in caserma e successivamente accompagnato dai Carabinieri in un condominio in via Spalato 124 a Macerata. Sarebbe stato individuato grazie alle immagini del sistema di sicurezza nei pressi di una farmacia a Macerata, nelle quali appare mentre sta seguendo proprio Pamela Mastropietro.

Perquisizioni in corso

Il fermato, che si trova in Italia regolarmente, avrebbe ammesso di avere notato e seguito Pamela, ma di averla poi persa di vista. Ha negato anche qualunque coinvolgimento nell'omicidio e, anzi, avrebbe indicato altre persone che, secondo lui, potrebbero essere implicate - il condizionale è d'obbligo . In queste ore sono in corso ulteriori perquisizioni proprio nelle abitazioni di queste persone.

Scomparsa da pochi giorni

Il corpo di Pamela Mastropietro era stato ritrovato all'interno di due trolley poco distante dal cancello di una villetta in periferia. A trovarli un passante che pensando si trattasse di droga o di qualche refurtiva, ha subito chiamato i Carabinieri.

Il caso

Pamela, romana di 18 anni, si era allontanata dalla comunità dove era ospite portandosi dietro una valigia rossa e blu. Della vicenda si era occupata anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha Visto?" lanciando l'appello a chi avvesse avuto contatti con lei, confermando inoltre il momento di difficoltà che la giovane stava vivendo.

