Omicidio Rapposelli, iniziato il processo a carico del marito e del figlio

E' iniziato questa mattina, in Corte d'Assise, a Teramo, il processo per l'omicidio di Renata Rapposelli, la pittrice teatina trovata morta a 64 anni a novembre 2017, nelle campagne di Tolentino (Macerata), dopo che per un mese se ne erano perse le tracce. Gli imputati, come riporta ChietiToday, sono il marito e il figlio, Giuseppe e Simone Santoleri, di Giulianova (Teramo), arrestati a marzo dell'anno scorso per omicidio volontario e distruzione di cadavere in concorso.

