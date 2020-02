Ucciso a coltellate e abbandonato in campagna, ecco chi è la vittima

E' di Mihaita Radu, 31enne romeno ma residente a Porto Sant'Elpidio, il corpo ritrovato questa mattina nelle campagne di via Pescolla. Il cadavere del giovane, operaio e volontario della Croce Verde, è stato visto da un passante che ha subito allertato carabinieri e 118.

Sul suo corpo gli investigatori hanno trovato diverse ferite da taglio e per loro non ci sono dubbi che si tratti di omicidio. Ad ora non si esclude che il ragazzo sia stato ucciso in un'altra zona e poi portato in campagna dal suo assassino o da qualche complice. In queste ore sono al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza che potranno chiarire alcune zone d'ombra di una vicenda che ha scosso un'intera comunità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO