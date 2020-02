Mihaita è stato accoltellato alle spalle, le indagini sull'omicidio del 31enne

PORTO SANT'ELPIDIO - Proseguono con il massimo riserbo le indagini sull'omicidio di Mihaita Radu, il 31enne romeno, trovato morto ieri mattina in una zona di campagna. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore del giovane, per cercare qualche informazione utile che possa indirizzarli sulle tracce dell'assassino.

Per ora l'unica cosa che sembrerebbe certa è che Mihaita sia stato colto di sorpresa al momento dell'aggressione. A testimoniarlo i tanti fendenti alle spalle, provocati probabilmente da un grosso coltello. Un omicidio che potrebbe far pensare ad un regolamento di conti, nonostante Mihaita sia stato descritto da chiunque lo conosceva come un ragazzo molto tranquillo e affidabile. Si, è vero che nel passato aveva avuto problemi con la giustizia ma nulla che potesse far presagire ad un evento del genere.