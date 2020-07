«Aiuto, lasciami, non mi toccare», le ultime parole di Fiorella prima del colpo mortale

JESI - E' stato ascoltato dai carabinieri il marito di Fiorella Scarponi, la 69enne di Jesi uccisa brutalmente con un fendente alla gola dal killer di 25 anni che abitava nel suo stesso quartiere. L'uomo, 74 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette, ma non è in pericolo di vita. Ha riportato una brutta frattura alla mandibola, tre tagli sul collo ed uno al mento. Sarebbero state proprio le tre figlie della coppia a comunicare al papà la morte dell'amata moglie Fiorella, visto che lui, ancora sotto choc, pensava che fosse ricoverata in ospedale ma ancora viva.

Ai militari il 74enne, ex impiegato di banca ormai in pensione, avrebbe raccontato tutti i dettagli dell'aggressione subita da Michel Santarelli, il giovane vicino di casa con disturbi comportamentali che già mesi fa tentò di fare irruzione nel loro appartamento. In quel frangente lui e sua moglie riuscirono a farlo desistere e lo allontanarono. L'uomo avrebbe tentato in tutti i modi di difendere la moglie e se stesso, ma i pugni in volto ed i tagli inferti lo avrebbero tramortito e fatto cadere a terra in un lago di sangue. A fianco a lui il corpo esanime di Fiorella, colpita alla gola da un fendente mortale. Secondo quanto raccontato da alcuni vicini la donna prima di morire avrebbe urlato all'assassino di risparmiarli: «Aiuto, mi devi lasciare, non mi toccare». Parole choc seguite poi da un silenzio assordante. Sono stati proprio i residenti ad allertare i carabinieri, che quando sono intervenuti hanno trovato i due coniugi riversi a terra: l'assassino si trovava invece nascosto dietro una siepe in un campo non troppo distante dal luogo della tragedia. Ai militari avrebbe detto di sentire le voci del diavolo ed ora si trova piantonato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi dove lunedì è prevista l'udienza di convalida dell'arresto.