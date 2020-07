«Ci ha aggredito nel sonno, mi ha picchiato e poi mi ha colpito più volte con un vetro». E’ questa la testimonianza choc del 74enne sopravvissuto all’omicidio di Jesi di stamattina, quando un 25enne del posto si è intrufolato nella sua casa in via Saveri 8, uccidendo prima la moglie e avventandosi su di lui subito dopo. Secondo quanto raccontato proprio dall’uomo agli investigatori e ai sanitari che lo hanno soccorso, è stato raggiunto dal killer che, dopo aver ucciso la moglie, lo ha picchiato, prendendolo a cazzotti in faccia e poi lo ha colpito 4 volte al capo con un pezzo di vetro: 3 volte alla parte laterale sinistra del collo e una al mento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora l’uomo si trova ricoverato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Ancona, seguito dal team del primario dottor Aldo Salvi. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta ancora da sciogliere. Di certo c’è che il 74enne ha riportato la frattura della mandibola, e diverse ferite da taglio sulla parte sinistra del collo. In queste ore l’uomo sta parlando con i carabinieri al fine di ricostruire al meglio la dinamica dell’omicidio che, al momento, è comunque in parte chiara, come ha spiegato stamane anche il comandante provinciale dei carabinieri Cristian Carrozza.