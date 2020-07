Michel Santarelli ancora piantonato in Psichiatria, il killer di Fiorella Scarponi rischia l'ergastolo

JESI - Si è svolta ieri mattina nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Carlo Urbani la convalida dell'arresto di Michel Santarelli, il 25enne jesino presunto autore dell'omicidio di Fiorella Scarponi. Il giovane, che soffre di disturbi comportamentali, ha cercato di rispondere alle domande del giudice ma in più di un'occasione si è interrotto, tornando a chiudersi in un silenzio che dura ormai da giorni.

Il gip Sonia Piermartini ha convalidato l'arresto ed ha disposto la misura cautelare della detenzione all'interno del reparto di Psichiatria, in attesa di decidere in quale struttura collocare il presunto killer. Michel Santarelli dovrà rispondere di omicidio volontario e tentato omicidio con l'aggravante dei motivi futili e abietti: rischia fino all'ergastolo. Ad assisterlo gli avvocati Vittoria Sassi e Mauro Buontempi: «Posso solo esprimere tutto il dolore che la famiglia di Michel sta provando in queste ore - ha affermato l'avvocato Buontempi - la vicinanza alle vittime è sincera». Intanto è sempre in ospedale il marito 74enne di Fiorella, che per fortuna non si trova in pericolo di vita. Con lui le tre figlie che ancora non si danno pace per quanto accaduto ai loro genitori. Sono state proprio loro a comunicare la morte dell'amata mamma Fiorella a loro padre, convinto che la moglie fosse ancora viva e ricoverata in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di oggi dovrebbe invece arrivare il nullaosta per la sepoltura della donna, dopo che ieri si è svolto l'esame autoptico sul cadavere. Secondo le analisi del professor Adriano Tagliabracci, di Medicina Legale di Ancona, Fiorella è morta a seguito di un'emorragia causata da un'arteria recisa. Prima del fendente mortale la vittima è stata colpita più volte, come testimoniano i segni di contusione trovati sul corpo. I funerali verranno celebrati nella chiesa di San Giuseppe.