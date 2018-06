Le ossa dell'Hotel House sono di Cameyi, ora si indaga per omicidio

Uccisa. Proprio come si era ipotizzato in un primo momento ma poi, senza un cadavere e nel silenzio generale della comunità bengalese, non si era riusciti a dimostrare facendo arrivare l'inchiesta all'archiviazione. Cameyi Mosammet, la 15enne bengalese residente ad Ancona, scomparsa nel nulla nel maggio del 2010, è stata uccisa e sepolta nei pressi dell'Hotel House. Proprio dove venivano perse allora le sue tracce. L'esito dell'esame del dna è stato comunicato nel pomeriggio di giovedì alla madre della ragazza, la signora Fatema, che è stata accompagnata in questura insieme al figlio maggiore. E' stato proprio in via Gervasoni che i sospetti, per la famiglia, sono diventati certezza.

Cameyi è stata sempre cercata nei pressi dei palazzoni di Porto Recanati, ma senza esito. Secondo la Procura l'ipotesi è che la ragazza sia arrivata in treno da Ancona, si sia recata all'Hotel House, dove viveva il suo fidanzatino dell'epoca, e lì sia stata uccisa per poi essere sotterrata. La certezza, pressoché al 100%, è arrivata nei giorni scorsi dagli accertamenti della medicina legale di Torrette sul tavolo della Procura di Macerata. Il dna estratto da un dente e da un capello corrispondono a quelli della madre della ragazzina.