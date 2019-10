Il "vulcano" Toscani al seminario Cna: «Alla rotonda fateci uno studio fotografico»

Affascinato dalla Rotonda a Mare situata proprio nella città della fotografia, Oliviero Toscani ha lanciato una proposta: “Perché qui non ci fate uno studio fotografico? Se date la Rotonda a me ci porto il mio studio!». Durante le tre ore di formazione Toscani ha proiettato i suoi scatti più iconici, i suoi più grandi successi, raccontando il dietro le quinte fatto di storie e idee. Nell’incontro dal provocatorio titolo “Chi non ha mai fatto una fotografia, alzi la mano”, ha sottolineato l’importanza dell’artigianalità e ha lanciato messaggi importanti puntando sull’unicità. “Provate ad aver fiducia in voi, magari siete anche molto meglio di quel che credete! Voi siete unici!”. Tra i messaggi lanciati anche quello di “dedicare tempo, durante il giorno, alla vostra immaginazione”. Parlando di ciò che lo spinge a fare ciò che fa ha sottolineato che lui “non fa il fotografo perché mi piace la fotografia, come la maggior parte dei fotografi, ma perché ho capito che la fotografia è la memoria storica dell’umanità”. Ha inoltre ironizzato su chi sui social fotografa “tramonti e sushi!”.

Toscani si è poi concesso a selfie, fotografie e autografi. Il maestro è stato intervistato da Maurizio Paradisi presidente CNA Provinciale di Ancona, nonché fotografo professionista. Il seminario è stato il secondo appuntamento del format “I Maestri della Comunicazione” con cui CNA porta nelle Marche i grandi protagonisti della comunicazione italiana e internazionale; nella prima edizione del 2017 è stato protagonista Mauro Mortaroli.