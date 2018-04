Olimpiadi della Danza 2018, il Liceo “E. Medi” campione regionale

Un nuovo importante traguardo per il Liceo Scientifico Statale “E. Medi” di Senigallia che, sabato 7 aprile 2018, alle fasi regionali della 12ª edizione delle “Olimpiadi della danza” si è aggiudicato il primo posto assicurandosi così la possibilità di accedere alla fase nazionale. Il liceo Scientifico “E.Medi” partecipa a questa iniziativa fin dalla prima edizione svoltasi nel 2007 conseguendo sempre ottimi risultati.

Dal 2007 la squadra del Liceo “E.Medi” si è sempre classificata al 1° posto nelle fasi regionali, con eccezione nel 2014 dove si è arrivata 2°. Grandi risultati anche alle fasi nazionali dove la squadra di liceali senigalliesi si è classificata per ben sette volte al 1ºposto: 2008-2010-2011-2012-2013-2016- 2017 per due volte al 2ºposto: 2014 e 2015 e al 3º posto nelle edizioni 2007 e 2009. Inoltre nel 2014 alla Rassegna Internazionale Arte Scolastica di Napoli la squadra del Liceo “E.Medi” ha vinto il 1º premio avendo come riconoscimento una medaglia presidenziale firmata dal Presidente della Repubblica.

La coreografia di quest’annno, curata da Giorgia D’Emidio con l’aiuto di Roberta Mariani, si è ispirata ad “Edward l’uomo dalle mani di forbice” ed è formata da 31 ragazzi frequentanti dalla 1^ alla 5^ classe del Liceo. Il progetto “Olimpiadi della danza” è organizzato dalla Associazione FareDanza di Rovereto e prevede una prima selezione regionale e una finale nazionale tra le scuole secondarie di secondo grado d’Italia: evento a cui il Liceo Medi non si farà trovare impreparato.